Ebelfestival er hele byens projekt

»I disse dage kontakter Ebelfestivals frivillige byens handlende og virksomheder for at aftale sponsorater o.lign. Der er mulighed for direkte sponsorat guld, sølv eller bronze. Endvidere er der mulighed for at annoncere i Ebelfestivals program, købe æbletræer, festivalpakker o.l. Vi håber selvfølgelig på samme gode samarbejde med sponsorerne som tidligere,« siger Palle Erik Rasmussen, formand for Ebelfestival, i en pressemeddelelse.

Ebelfestival sælger også skrabelodder med gode præmier sponsoreret af erhvervslivet.

Syddjurs kommune er en god samarbejdspartner, ligesom politi og myndigheder ser positivt på Ebelfestivals aktiviteter.